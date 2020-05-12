Вместе со всем миром Беларусь сегодня отмечает Международный день медицинской сестры. Дата празднования выбрана неслучайно. 12 мая 1820 года родилась Флоренс Найтингейл - общественный деятель Великобритании, которой и принадлежит честь создания самостоятельной сестринской профессии. Ее имя носит и высшая, самая престижная международная награда медицинских сестер. К слову, медалью Флоренс Найтингейл в Беларуси награждено 12 медработников.



О тех, кто десятилетиями помогает людям, кто умеет лечить не только тело, но и душу, смотрите сегодня в специальном репортаже Агентства теленовостей "Сестры милосердия. Ангелы в женском обличии". Сразу после "Панорамы".