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Беларусь сегодня простится с маэстро Михаилом Финбергом - гражданская панихида пройдет в Белгосфилармонии
Беларусь сегодня прощается с музыкальным гуру эпохи Михаилом Финбергом. Гражданскую панихиду с 11:00 до 14:00примут филармонические подмостки. Бессменного лидера Национального академического концертного оркестра, который при жизни маэстро называли оркестром Финберга, не стало в субботу. Народный артист Беларуси ушел на 75-м году жизни - буквально несколько месяцев не дожил до 35-летнего юбилея своего оркестра.
Заслуженный коллектив музыкально поддерживал конкурс молодых исполнителей в Витебске и Молодечно, был душой "Славянского базара". С участием оркестра под управлением маэстро проходил фестиваль "Песня года" и "Угадай мелодию". Наследие мастера отмечено рядом государственных наград и премий. Маэстро похоронят на центральной аллее Восточного кладбища Минска.
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