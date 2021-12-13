Беларусь сегодня простится с маэстро Михаилом Финбергом - гражданская панихида пройдет в Белгосфилармонии

Беларусь сегодня прощается с музыкальным гуру эпохи Михаилом Финбергом. Гражданскую панихиду с 11:00 до 14:00примут филармонические подмостки. Бессменного лидера Национального академического концертного оркестра, который при жизни маэстро называли оркестром Финберга, не стало в субботу. Народный артист Беларуси ушел на 75-м году жизни - буквально несколько месяцев не дожил до 35-летнего юбилея своего оркестра.



Заслуженный коллектив музыкально поддерживал конкурс молодых исполнителей в Витебске и Молодечно, был душой "Славянского базара". С участием оркестра под управлением маэстро проходил фестиваль "Песня года" и "Угадай мелодию". Наследие мастера отмечено рядом государственных наград и премий. Маэстро похоронят на центральной аллее Восточного кладбища Минска.