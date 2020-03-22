Беларусь сегодня вспоминает трагедию Хатыни

В эти минуты в Хатыни начинается митинг-реквием.77 лет назад карательный отряд уничтожил белорусскую деревню. 149 жителей были расстреляны или сгорели заживо. Из них 75 несовершеннолетние. Выжить удалось лишь нескольким детям и одному взрослому - местному кузнецу Иосифу Иосифовичу Каминскому. На пепелище он нашел своего сына Адама. Он же стал прототипом монумента "Непокоренный человек", который был сделан скульптором Константином Селихановым. Сам же мемориальный комплекс открыли в июле 1969 года. Над проектом трудился коллектив архитекторов: Юрий Градов, Валентин Занкович и Леонид Левин. В строительстве участвовали и простые жители. Мемориал символизирует все деревни Беларуси, сожженные в годы войны. Сегодня в полдень в Хатыни состоится митинг-реквием.



