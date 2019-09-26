Беларусь и Швейцария сотрудничают в гуманитарных и спасательных проектах

А именно подготовка кадров для преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС. В Минске с визитом находится офис гражданской защиты Швейцарии. Накануне делегация побывала на базе Республиканского отряда специального назначения, где познакомилась с авиацией спасателей. Отметим, у белорусов налажены давние связи со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. Именно при поддержке агентства на базе Института переподготовки и повышения квалификации МЧС в деревне Светлая Роща был создан Международный центр подготовки спасателей. И за время работы центра здесь прошли подготовку и обучение специалисты из более 50 стран.