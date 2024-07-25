Беларусь скорбит вместе с Вьетнамом

"Беларусь потеряла настоящего друга". В посольстве Вьетнама в Минске открыли книгу соболезнований в связи со смертью генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Записи оставили представители руководства белорусского парламента, Министерства иностранных дел, органов госуправления. Нгуен Фу Чонг был добрым другом нашей страны и особое внимание уделял развитию отношений с Беларусью, заявила первый замглавы Администрации Президента Наталья Петкевич. Его биография заслуживает высочайшего уважения: с молодых лет он отдал себя служению партии и государству.