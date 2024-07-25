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Беларусь скорбит вместе с Вьетнамом

"Беларусь потеряла настоящего друга". В посольстве Вьетнама в Минске открыли книгу соболезнований в связи со смертью генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Записи оставили представители руководства белорусского парламента, Министерства иностранных дел, органов госуправления. Нгуен Фу Чонг был добрым другом нашей страны и особое внимание уделял развитию отношений с Беларусью, заявила первый замглавы Администрации Президента Наталья Петкевич. Его биография заслуживает высочайшего уважения: с молодых лет он отдал себя служению партии и государству.

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

В самом Вьетнаме в столице Ханое сегодня началось прощание с Нгуен Фу Чонгом. Он скончался 9 июля на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Траурные церемонии пройдут в Хошимине и на малой родине генсека - в ханойском пригородном районе Донгань. Погребение с высшими государственными почестями состоится завтра. В стране объявлен двухдневный общенациональный траур.

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