Беларусь сможет экспортировать произведенную у нас вакцину "Спутник V"

Беларусь сможет экспортировать произведенную на своих площадях вакцину "Спутник V" в третьи страны. Об этом накануне сообщили в Минздраве. Напомним, в пятницу с конвейера Белмедпрепаратов сошла первая пробная партия этой вакцины, отлитая полностью по российской технологии. Всей серии предстоит пройти контроль качества и соответствия. Дальше сможем приступить к производству препарата в промышленных масштабах. В перспективе на Белмедпрепаратах планируют выпускать 500 тысяч доз российской вакцины в месяц.