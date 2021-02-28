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Беларусь сможет экспортировать произведенную у нас вакцину "Спутник V"
Беларусь сможет экспортировать произведенную на своих площадях вакцину "Спутник V" в третьи страны. Об этом накануне сообщили в Минздраве. Напомним, в пятницу с конвейера Белмедпрепаратов сошла первая пробная партия этой вакцины, отлитая полностью по российской технологии. Всей серии предстоит пройти контроль качества и соответствия. Дальше сможем приступить к производству препарата в промышленных масштабах. В перспективе на Белмедпрепаратах планируют выпускать 500 тысяч доз российской вакцины в месяц.
РУП "Белмедпрепараты"
Подробности - сегодня в "Главном эфире"
Сколько времени ушло на создание вакцины от коронавируса в мире? И планируем ли на своих площадях производить еще и китайский препарат - подробности сегодня в "Главном эфире".
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