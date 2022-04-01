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Беларусь с 3 апреля снимает ограничения на пересечение границы - кому надо предъявлять ПЦР-тест

"Беларусь снимает ограничения на пересечение своей границы". Соответствующее постановление подписано премьер-министром Романом Головченко. Ограничения снимаются с воскресенья в наземных пунктах пропуска при пересечении границы как иностранцами, так и гражданами Беларуси.

Иностранцам, за исключением отдельных категорий, при въезде необходимо предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Постановлением расширяется перечень таких исключительных категорий. В частности, иностранцам, приезжающим в Беларусь в связи с ситуацией в Украине, в том числе транзитом, тест или сертификат не требуется.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

Также сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не нужен гражданам России для въезда в Беларусь через белорусско-российский участок границы.

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