Беларусь с 3 апреля снимает ограничения на пересечение границы - кому надо предъявлять ПЦР-тест

Иностранцам, за исключением отдельных категорий, при въезде необходимо предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Постановлением расширяется перечень таких исключительных категорий. В частности, иностранцам, приезжающим в Беларусь в связи с ситуацией в Украине, в том числе транзитом, тест или сертификат не требуется.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси