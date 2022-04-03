Беларусь снимает ограничения на пересечение границы с 3 апреля

Беларусь с сегодняшнего дня снимает ограничения на пересечение границы в наземных пунктах пропуска как для иностранцев, так и для граждан нашей страны.



Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Иностранцам (за исключением отдельных категорий) при въезде необходимо предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Постановлением расширяется перечень таких исключительных категорий. В частности, иностранцам, приезжающим в Беларусь в связи с ситуацией в Украине, в т. ч. транзитом, тест или сертификат не требуется.

Также сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не нужен гражданам России для въезда в Беларусь через белорусско-российский участок границы.