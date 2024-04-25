Беларусь - социально ориентированное государство. Расскажем о приоритетах, в основе которых лежит забота о людях

Беларусь - социально ориентированное государство. Все законы принимаются для людей, ориентир - человек и его благополучие. Подробности у Виктории Шарковой.

Если в 1996-м на I ВНС определяли курс, как двигаться дальше, то в дальнейшем уже только гордились успехами. Преуспели и в продовольствии, и в выпуске промышленной продукции, ее экспорте. Постоянно принимались новые решения по созданию соцпрограмм и непрерывному инвестированию в семью.

Если говорить о системе пособий, то она реформировалась на протяжении всего этого периода. Сначала основными социальными нормативами, из которых исчислялись пособия - исчислялись из минимальной заработной платы. Потом изменялся норматив из минимального потребительского бюджета для семьи из 4 человек, а с 2013 года пособие по уходу за ребенком до 3 лет исчисляется из среднемесячной заработной платы для всех получателей - как застрахованных, так и незастрахованных. Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Огромное внимание государство уделяет многодетным семьям, работает ряд программ. Одна из них - "Семейный капитал". С 1 января этого года он составляет 31 480 рублей. Уже открыто более 136 тысяч депозитных счетов. Воспользоваться средствами можно досрочно. В основном деньги направляют на строительство жилья, оплату обучения или необходимое лечение. Программа доказала свою эффективность: количество многодетных семей в последние годы выросло - уже в Беларуси их более 122 тысяч.





Бесплатное питание в школах, 50 % в детских садах. Я это очень почувствовала, когда у меня сразу двое детей ходили в сад. Была существенная разница в оплатах. Материнский капитал, который я оформила с появлением 3-го ребенка. На сегодняшний день мы не бежим его быстрее тратить, это хорошая подмога и подушка, но мы сами стараемся обеспечить нужды наших детей. Александра Никифорова, многодетная мама

Охрана материнства и детства - серьезное подспорье.

Но пенсионерам (а это четверть населения страны) тоже внимание рублем. Средняя пенсия по возрасту по сравнению с февралем 2021 года выросла на 50 % - до 770 рублей. А если углубиться в историю, на момент I ВНС она составляла 34 доллара. Рост по отношению к сегодняшнему дню в 7 раз!

Расходы в республике на выплату пенсий составляют 9 % ВВП. Так, за прошлый год на выплату пенсий направлено 19 млрд рублей, в этом году запланировано направить 22 млрд. Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Люди-ретро, активные и мудрые - так сами себя белорусские пенсионеры и описывают. Они играют в театре, поют и даже изучают английский язык. Все это национальная стратегия "Активное долголетие - 2030". Ее задача - включить пожилых людей в жизнь общества и создать условия для реализации их потенциала.

Это реализуется через участие в советах пожилых граждан, через волонтерское движение. Это очень популярно среди пожилых граждан, которые ежедневно генерируют идеи. Одной из ключевых задач является получение образования в любом возрасте, поэтому от официального получения образования до неформального эти условия созданы в различных кружках, клубах, университетах третьего возраста. Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Постоянно создаются и новые проекты на базе территориальных центров соцобслуживания. Кружковой и клубной деятельностью по стране охвачено более 5 тысяч человек.





С выходом на пенсию жизнь только начинается: дети выросли, внуки подросли, работать не нужно, не сидеть же дома на диване, поэтому выбрали танцы. Во-первых - это эмоции, общение с людьми! Александр Захаренко, участник танцевального коллектива "Грация" территориального центра соцобслуживания населения Фрунзенского района г. Минска

Выстроить систему государственной власти, которая позволила бы поднять страну с руин, 28 лет назад казалось задачей архисложной. И то, что тогда казалось невыполнимым, сейчас реальность. Экспорт, строительство жилья, продовольственная безопасность - киты, на которые и в дальнейшем будет опираться Беларусь.