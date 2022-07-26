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Беларусь совершенствует логистические схемы экспорта продукции - Минтранс
Отрасль функционирует в условиях измененных логистических цепочек и работает над переформатированием привычных маршрутов, рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время совещания по оптимизации логистических схем отгрузок экспортной продукции, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
"Ряд вопросов в этой части решен, а часть еще находится в проработке. Мы должны сконцентрироваться на тех проблемах, с которыми сталкиваются наши экспортеры и экспедиторы, усовершенствовать существующие подходы в логистике", - отметил Алексей Авраменко.
Кроме того, ведется работа по подписанию соглашения о перевалке белорусских грузов через северные и южные порты России. С некоторыми государствами обсуждается выдача дополнительных разрешений для автоперевозчиков.
Начальник службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД Александр Невмержицкий подчеркнул, что с учетом переориентации экспортных грузовых потоков увеличивается спрос на перевозки в восточном направлении. Железной дорогой активно прорабатываются альтернативные маршруты. "Еще одним перспективным сегментом является развитие контейнерных перевозок. Это направление получило серьезную динамику в последние годы", - сообщил он.
Изменение вектора логистики на восток наблюдается и в сфере автотранспорта (Китай, Турция, Азербайджан, Грузия и др.). "Совместные решения, в том числе с учетом диверсификации направлений позволят выстроить качественную логистику. Сегодня можно создать такую систему, которая позволит в нынешних условиях обеспечить перевозку наших грузов в различных направлениях", - сказал гендиректор ассоциации "БАМАП" Александр Карпук.
На мероприятии выступили и представители Минлесхоза, Минпрома, Минстройархитектуры, Беллесбумпрома, Белнефтехима, Белгоспищепрома и транспортно-логистических организаций. Каждое озвученное предложение будет проработано и вынесено соответствующее решение.
Очередное обсуждение оптимизации логистических схем в широком составе планируется в конце октября.
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