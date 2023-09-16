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"Беларусь созидающая": каким было и стало "БТ - белорусское телевидение"
От ламповых камер до небольших фотоаппаратов. Передачи сигнала с помощью нескольких самолетов в пятидесятые и стримы 24 на 7 сегодня. Начинаем обратный отсчет - чуть больше недели до старта нового сезона на всех кнопках нашего медиахолдинга!
Покажем, каким было и стало "БТ - белорусское телевидение", в новом выпуске проекта Агентства теленовостей "Беларусь созидающая". Как выходили в телекосмос первые дикторы, режиссеры, операторы, осветители и десятки тех, кто спрятан от вас по эту сторону экрана. Магия телевидения - 16 сентября после "Панорамы".
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