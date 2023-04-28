"Беларусь созидающая" - новый телевизионный проект к Году мира и созидания

Новый телевизионный проект к Году мира и созидания. "Беларусь 1" каждую субботу будет показывать, как поменялась наша страна за несколько десятилетий в период независимости. Иногда, чтобы оценить масштаб изменений, нужно буквально посмотреть на "было" и "стало" на конкретных примерах. И каждая серия будет таким отдельным примером. Начнем с Чернобыля. 26 апреля в Беларуси вспоминали трагическую дату. Для пострадавших районов это особый день.