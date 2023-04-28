ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Беларусь созидающая" - новый телевизионный проект к Году мира и созидания

Новый телевизионный проект к Году мира и созидания. "Беларусь 1" каждую субботу будет показывать, как поменялась наша страна за несколько десятилетий в период независимости. Иногда, чтобы оценить масштаб изменений, нужно буквально посмотреть на "было" и "стало" на конкретных примерах. И каждая серия будет таким отдельным примером. Начнем с Чернобыля. 26 апреля в Беларуси вспоминали трагическую дату. Для пострадавших районов это особый день.

В премьерной серии пять разных героев расскажут осебе. Кто-то из них тогда был ликвидатором аварии, а кто-то двухлетним малышом. Но связывает этих людей одно: они остались жить дома. Их истории не о трагедии. Это истории о выборе работать, создавать семьи с любовью к своей земле.

Смотрите премьеру проекта "Беларусь созидающая" 29 апреля после "Панорамы".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все