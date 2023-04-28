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"Беларусь созидающая" - новый телевизионный проект к Году мира и созидания
Новый телевизионный проект к Году мира и созидания. "Беларусь 1" каждую субботу будет показывать, как поменялась наша страна за несколько десятилетий в период независимости. Иногда, чтобы оценить масштаб изменений, нужно буквально посмотреть на "было" и "стало" на конкретных примерах. И каждая серия будет таким отдельным примером. Начнем с Чернобыля. 26 апреля в Беларуси вспоминали трагическую дату. Для пострадавших районов это особый день.
В премьерной серии пять разных героев расскажут осебе. Кто-то из них тогда был ликвидатором аварии, а кто-то двухлетним малышом. Но связывает этих людей одно: они остались жить дома. Их истории не о трагедии. Это истории о выборе работать, создавать семьи с любовью к своей земле.
Смотрите премьеру проекта "Беларусь созидающая" 29 апреля после "Панорамы".
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