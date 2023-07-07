"Беларусь созидающая": военно-промышленный комплекс

Всеобщая западная милитаризация вынуждает мирную Беларусь держать порох сухим и быть готовыми ответить на любые вызовы. В стране налаживают производство ремонта ракет на базе ОАО "2566 завода по ремонту радиоэлектронного вооружения". Речь идет о старых снарядах, которые по той или иной причине вышли из строя. Для того чтобы проводить уникальные работы, оружейникам пришлось буквально по запчастям разобрать снаряд и разработать свою технологию. Добавим, что сегодня ремонт и создание снарядов в стране находятся на особом контроле. Также в Беларуси планируют нарастить производство отечественных боеприпасов. Уже запущен серийный выпуск самого массового типа боеприпаса - это 122-миллиметровый реактивный снаряд. Он используется для комплекса "Белград" и ракетной системы залпового огня "Шквал". Все тонкости военно-промышленного комплекса, а также как оборонный сектор страны прошел через упадок 90-ых к своему становлению. Расскажем в новой серии проекта "Беларусь созидающая" уже в эту субботу.