Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны

Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров были страны Европейского союза, их доля составила 42 % экспортных поставок и государства АТЭС - 29 %.На страны СНГ приходится 5,6 % экспорта ЕАЭС, из них в Украину - 2,6 %, в Узбекистан - 1,6 %. Среди стран в импорте на рынок Союза лидируют: Китай - 27 % и Германия - 10 %.





Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК