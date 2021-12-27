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Беларусь среди государств ЕАЭС больше всех нарастила экспорт в третьи страны
Беларусь больше всех нарастила экспорт в третьи страны среди государств Евразийского экономического союза. По итогам 10-ти месяцев поставки увеличились почти на 50 процентов. Это сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. На треть вырос и объем всей внешней торговли стран ЕАЭС вне Союза. За 10 месяцев заработали на внешнем спросе 672 миллиарда долларов. Уровень доковидного периода превышен на 11 процентов.
Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров были страны Европейского союза, их доля составила 42 % экспортных поставок и государства АТЭС - 29 %.На страны СНГ приходится 5,6 % экспорта ЕАЭС, из них в Украину - 2,6 %, в Узбекистан - 1,6 %. Среди стран в импорте на рынок Союза лидируют: Китай - 27 % и Германия - 10 %.
Также в ЕАЭС высокими темпами восстанавливается и взаимная торговля. Рост зафиксирован во всех странах Союза.
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