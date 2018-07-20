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Беларусь стала базовой площадкой среди стран СНГ для подготовки спасателей
Сегодня об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко на заседании Межгоссовета по ЧС. В рамках встречи представители стран обменялись опытом и рассмотрели вопросы по защите населения и территорий от стихийных и техногенных бедствий. Всего планируется обсудить около 10-ти пунктов. Среди них и вопросы базовых организаций - это МЧС Беларуси и России.
"МЧС России является базовой организацией в области науки и высоких технологий, поэтому очень важно обменяться мнениями. МЧС Беларуси является базовой организацией стран СНГ в области подготовки кадров. Специалисты практически всех участников сегодняшнего мероприятия проходят подготовку на нашей площадке в университете, на полигоне".
Специалисты МЧС готовятся сейчас к соревнованиям по многоборью, они пройдут в Казахстане. А в сентябре белорусы планируют принять участие в учениях в Сербии.
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