Беларусь стала базовой площадкой среди стран СНГ для подготовки спасателей

Сегодня об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко на заседании Межгоссовета по ЧС. В рамках встречи представители стран обменялись опытом и рассмотрели вопросы по защите населения и территорий от стихийных и техногенных бедствий. Всего планируется обсудить около 10-ти пунктов. Среди них и вопросы базовых организаций - это МЧС Беларуси и России.