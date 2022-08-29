Беларусь стала новым домом для семьи из Латвии

Беларусь стала новым домом для семьи Ильи Карозы из Латвии. История подростка, который во время фестиваля "Славянский базар в Витебске" задал несколько вопросов Президенту Беларуси Александру Лукашенко, стала известна всем. В Латвии, на родине, за безобидное блиц-интервью с белорусским лидером школьника и его семью затравили.

После этого они переехали в Беларусь, где мама нашла работу, а дети (в семье их трое) устроены в школы и детский сад. Старший Илья мечтает стать курсантом кадетского училища и в будущем защищать свою страну - Беларусь. Сегодня он, его мама, сестра и брат приняли гражданство Республики Беларусь и получили белорусские паспорта.

С начала года в службу по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома с вопросом приобретения белорусского гражданства обратились свыше 400 иностранцев. 330 из них уже стали обладателями белорусского паспорта.