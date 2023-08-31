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Беларусь стала почетным гостем Московской международной книжной ярмарки
Беллетристика, научная фантастика и серьезная политическая публицистика. Литература на любой вкус представлена на XXXVI Московской международной книжной ярмарке. И судя по количеству людей, интерес к бумажной книге, несмотря на популярность электронных гаджетов, только растет. Беларусь постоянный гость выставки, но в 2023 году наши издательства представлены наиболее широко и масштабно - более 500 книг.
От книг об истории геноцида белорусского народа до виртуального путешествия из настоящего в прошлое нашей страны. Беларусь стала почетным гостем Московской международной книжной ярмарки.
Московская международная книжная ярмарка - это всегда крупное культурное событие. В 2023 году участвуют сотни издательств из России, Казахстана, Германии, Ирана, Китая и, конечно, Беларуси. Причем в этот раз у нашей страны особый статус. Беларусь - почетный гость выставки.
На правах почетного гостя у Беларуси и самый большой национальный стенд. Здесь книги на любой литературный вкус - от известных белорусских классиков до современной публицистики.
У нас на одного жителя приходится 2,3 десятка экземпляра книг. В среднем 21-22 млн у нас издается. У нас уделяется большое внимание, во-первых, потому что Президент всегда вопрос книгоиздания и вопрос социально значимой литературы держит на своем контроле, понимая важность печатного слова в формировании молодого поколения. Ведь то косноязычие, то скудоумие, которое мы наблюдаем у поколения, которое воспитано соцсетями и эсэмэсками, это управляемое поколение, которое не способно мыслить. Для того чтобы человек был умным, образованным, мог критически оценивать те или иные события, знать историю, книга должна быть основным инструментом формирования личности и образования человека.
В этом году особый акцент на историю Великой Отечественной и массовую политическую литературу. Впервые представлены книги об истории геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны. Это проект Генеральной прокуратуры Беларуси, который объединил в себе архивные документы уголовных дел, показания свидетелей и очевидцев тех страшных событий и сотни черно-белых фотоснимков.
Так случилось, что тема Великой Отечественной войны сегодня оказалась в эпицентре информационной войны. И для нас важно было представить на этой выставке две книги: "Геноцид белорусского народа" и "Геноцид белорусского народа: лагеря смерти". До конца года выйдет третья книга, которая будет посвящена карательным операциям. Данные книги были переизданы многократно. Это говорит о том, что потребность в литературе такого плана у общества сегодня очень большая. Потому что чтобы понять события, которые сегодня происходят не только в Беларуси и России, но и в целом в мире, необходимо знать историю.
Накануне 1 сентября большое внимание к детской литературе и школьным учебникам. На выставку привезли обновленную книгу "Беларусь - наша Радзiма". Каждый год все первоклашки страны получают ее в качестве подарка. А чтобы более доступно рассказывать детям об истории Беларуси, профессиях, космосе, знаменитых БелАЗах и национальной кухне книгу сделали интерактивной.
Каждая страница этой книги в новом издании имеет аудиогид. То есть ученик с помощью телефона, наведя его на QR-код, может прослушать информацию, которая отражена на том или ином развороте.
Об исторических местах Беларуси можно узнать через виртуальное путешествие. Из настоящего в прошлое и наоборот. Достаточно скачать специальное приложение, навести на архивное фото и увидеть, как выглядело это место тогда и сейчас.
"Весь стенд - это река времени Батьковщины. Как река времени, здесь отражены основные исторические вехи, исторические места", - сказал организатор стенда Беларуси на XXXVI Московской международной книжной ярмарке Дмитрий Воронюк.
Московская книжная ярмарка - это еще и встречи с известными журналистами, писателями и непосредственными авторами книг. Это мастер-классы по литературе и лекции о современной публицистике, издательском деле и продвижению молодых писателей. И судя по количеству и участников, и посетителей, бумажная книга сегодня - достойный конкурент электронным гаджетам.
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