Беларусь стала почетным гостем Московской международной книжной ярмарки

Так случилось, что тема Великой Отечественной войны сегодня оказалась в эпицентре информационной войны. И для нас важно было представить на этой выставке две книги: "Геноцид белорусского народа" и "Геноцид белорусского народа: лагеря смерти". До конца года выйдет третья книга, которая будет посвящена карательным операциям. Данные книги были переизданы многократно. Это говорит о том, что потребность в литературе такого плана у общества сегодня очень большая. Потому что чтобы понять события, которые сегодня происходят не только в Беларуси и России, но и в целом в мире, необходимо знать историю.

Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства "Беларусь"