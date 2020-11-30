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Беларусь стала пятой по итогам детского конкурса песни "Евровидение"
Нашу страну представляла 12-летняя Арина Пехтерева из Могилева с песней Aliens - "Пришельцы". Впервые в истории музыкальный форум проходил в дистанционном формате с использованием технологий дополненной реальности. Все номера участников были записаны силами местных компаний-вещателей, а затем выходили в прямой эфир. Минск был на прямой связи с Европой из студии "100 метров" Белтелерадиокомпании. Фаворита выбирали, суммируя оценки жюри и телезрителей. Высший балл нашей стране поставили Казахстан, Сербия и Польша. А по итогам онлайн-голосования мы получили 57 баллов. Победителем же детского "Евровидения" стала 11-летняя Валентина из Франции.
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