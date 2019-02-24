Беларусь стала самой популярной страной для экскурсий у российских туристов среди стран СНГ

В пятерке также Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Армения. Рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат". Традиционно у туристов вызывает интерес Беловежская пуща, Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки, горнолыжные курорты "Силичи" и "Логойск", а также наши агроусадьбы. По данным Госпогранкомитета, Беларусь в 2018 году посетили почти 5 миллионов иностранных граждан. Чаще всего это туристы из России, Украины, Литвы, Латвии, Польши и Эстонии.