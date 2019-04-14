Беларусь стремится к имиджу "страны замков"

Туристическая отрасль - один из ключевых и перспективных секторов экономики нашей страны. Все больше архитектурных объектов включают в программы по развитию как внутреннего, так и внешнего туризма. Этому способствует выгодное географическое положение Беларуси, наличие трансъевропейских магистралей и развитие туристической инфраструктуры. И, что главное, реальные исторические памятники. Некоторые из них включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Восстановление архитектурных шедевров подтверждает имидж Беларуси как "страны замков". И, несмотря на то, что действие госпрограммы по возрождению подобных объектов "Замки Беларуси" завершено, на знаковых памятниках реставрационные работы продолжаются. Средства выделяют как из областного, так и из республиканского бюджета. Кроме того, финансовую поддержку оказывает спецфонд Президента. Например, в этом году деньги будут направлены на сохранение Гольшанского замка. О тайнах и легендах Гольшан Елена Бормотова.



Исторический детектив по роману Короткевича снимали не в Беларуси. Натурную площадку для съемок Ольшанского замка нашли в Украине. Отсутствие начальной буквы в названии крепости далеко не авторский вымысел. Ведь до 19-го века Гольшаны были Ольшанами. И именно местная легенда стала основой книги.



Это легенда о черном монахе и сегодня в топе у любителей мистики. Туристы едут в Гольшаны в надежде увидеть на руинах замка образ монаха. Говорят, изредка, появляется. Но ни одного фотосвидетельства не существует.





Гольшанский - как ни один другой замок Беларуси, окутан тайнами и легендами. До сих пор ученым не известно, как он выглядел изначально. Дискуссии ведутся и по поводу архитектурного стиля, в котором он был возведен. Одна из легенд как раз и связана с периодом его строительства - на самого владельца и его дворец было наложено проклятье. Вскорости в битве под Смоленском Сапега потерял левую руку и одну за одной похоронил троих своих жен. Еще при жизни магната прозвали Синей Бородой.



Короткевич своим романом возродил интерес к замку в Гольшанах не только у туристов, но и у научной элиты. После публикации в начале 80-ых в замке работала первая археологическая экспедиция. Параллельно с изучением грунта и найденных артефактов проводилась работа по изучению архивных материалов.



Павел Стефан Сапега - двоюродный брат Льва Сапеги - канцлера Великого Княжества Литовского и одного из создателей Статута ВКЛ - первой конституции. Владелец Гольшанского замка также занимал завидное положение в Великом Княжестве - он был заместителем канцлера - главы великокняжеской канцелярии, хранителя большой государственной печати.



Свое имение возводил согласно статусу. Но спустя столетие, после Северной войны, замок был сильно поврежден. На корчму разобрали один из этажей. Затем резиденция Сапеги стала многоквартирным домом. А в советское время красный кирпич пошел на строительство колхозных ферм, дома культуры и хозяйственных построек у местного населения.



Концепция по экспонированию руин Гольшанского замка и архитектурно-строительный проект по его восстановлению был разработан задолго до начала действия государственных программ "Замки" и "Культура Беларуси". И когда началось финансирование, практически сразу приступили к работам.