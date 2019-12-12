Беларусь укрепляет транспортные связи со Скандинавией

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко провел переговоры с коллегами в Швеции и Норвегии. Беларусь предлагает шведскому бизнесу железнодорожный сервис в сообщении Китай - Европа - Китай с задействованием потенциала терминала Колядичи.



В Осло обсудили налаживание авиарейсов из Норвегии как в Национальный аэропорт Минск, так и в региональные аэропорты Беларуси. Речь идет и о будущем подписании двухсторонних соглашений по либерализации международных автоперевозок и переходу на безразрешительную систему.



