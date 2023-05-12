Беларусь усиливает работу по достижению Целей устойчивого развития. Наша страна принимает активное участие в этой программе ООН с момента ее начала в 2015 году. Идет серьезная и кропотливая работа почти по двум десяткам направлений. Среди целей - чистая и недорогая электроэнергия, продовольственная безопасность, развитие городов и населенных пунктов.

Безусловно, есть и масштабные. Изменение климата, ответственное потребление и производство, индустриализация. Для достижения этих задач была адаптирована наша национальная стратегия и законодательство. Создана вся необходимая инфраструктура.

В сентябре 2023 года в Нью-Йорке запланирован очередной саммит по Целям устойчивого развития. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласил белорусского Президента принять в нем участие. В свою очередь Александр Лукашенко направил Генсеку ответное послание. В нем не только об устойчивом развитии, но и о справедливом миропорядке, санкционном оружии. Наш Президент поблагодарил за приглашение и заверил, что Беларусь будет участвовать в нем на самом достойном уровне.

В эти дни в Минске находилось региональное руководство ЦУР по Европе и Центральной Азии управления ООН. Отмечен прогресс, достигнутый Беларусью в реализации целей. Вывод - этот опыт можно использовать в качестве передового среди других стран Европы. Илона Красутская - подробнее о наших приоритетах в этой программе ООН.

Цели устойчивого развития ООН. За, казалось бы, пространственной формулировкой - вполне конкретные задачи, а их выполнение определяется по количественным параметрам. Простым языком: страну оценивают от социальной сферы и экономики до ее участия в решении глобальных целей - например, борьба с изменением климата или ликвидация голода. Беларусь, как и другие государства, работает в направлении достижения 17 целей.

В достижении Цели устойчивого развития участвует и гражданское общество, и парламентское представительство, и органы государственного управления. В работе Совета по устойчивому развитию участвует 38 министерств и ведомств, создана координационная группа, которая возглавляется заместителями министров по экологии, экономике, социального развития по образованию и по измерению Цели устойчивого развития. Валерий Бельский, национальный координатор по достижению ЦУР

В рейтинге Целей устойчивого развития Беларусь занимает 34‑е место среди 163 стран мира. Это очень хороший показатель для такого компактного государства. У нас все в порядке с продовольственной безопасностью, уровень малообеспеченного населения в стране стабильно менее 5 %. Развиваются города и малые населенные пункты, появляются новые производства и, как следствие, рабочие места. Медицина и здравоохранение - лечиться к нам едут со всего мира, а материнская и детская смертность - одна из минимальных во всем мире. Если брать результаты за прошлый год - Цели устойчивого развития Беларусь выполнила более чем на 80 %.

Реализация Цели устойчивого развития имеет очень важное значение не только с точки зрения национальных стратегий, а с точки зрения участия в международных делах. Ведь Республика Беларусь является не только полноправным членом ООН, но и одной из стран-основателей. С 1945 года мы достигли очень серьезных результатов на международной арене, в рамках ООН в частности,и для нас это очень важный шаг во взаимодействии на уровне международного сообщества. Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Например, цель № 6 устойчивого развития - чистая вода и санитария.

В Беларуси были разработаны госпрограммы и точечные проекты. Мы реконструировали очистные сооружения, строили биогазовые комплексы и станции обезжелезивания. На эти цели за последние годы направлены сотни миллионов рублей.

Причем, вопрос актуальный не только для города. Нормальная вода и ее питьевые качества - приоритет и для малых населенных пунктов. К 2025 году построят почти полторы тысячи станций обезжелезивания в сельской местности.

Чистой питьевой после станции обезжелезивания пользуются жители деревни Мурована, аг. Малая Берестовица и деревня Колесники. В общей сложности в районе 300 абонентов. Станция работает полностью в автоматическом режиме. Андрей Косуров, начальник участка Берестовицкого РУП ЖКХ

Новая повестка - 17 целей ООН в области устойчивого развития были озвучены в 2015 году на саммите в Нью-Йорке.

Тогда глава белорусского государства представил позицию Беларуси на перспективу. Наш Президент акцентировал, что устойчивое развитие любой страны невозможно без мира и безопасности. Уже тогда глава государства призывал страны к диалогу. "Если не остановить кровопролитие и братоубийственную бойню в Европе и допустить эскалацию конфликта, жарко будет всему цивилизованному миру". Глядя на то, что происходит сегодня, эти слова оказались пророческими.

И вот Александр Лукашенко получил приглашение от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в грядущем саммите по Целям устойчивого развития. Он состоится в Нью-Йорке в сентябре. Президент Беларуси направил Генсеку ООН ответное письмо. В нем говорится о том, что для Беларуси по-прежнему приоритет достижение Целей устойчивого развития. Наш опыт будет полезен для многих других государств - членов ООН. И мы готовы им поделиться во время форума. Беларусь будет участвовать в нем на самом достойном уровне. Александр Лукашенко считает, что предстоящий саммит должен четко обозначить взаимосвязь между миром и устойчивым развитием и тем самым дать импульс к началу глобального диалога по безопасности.

"Серьезным вызовом для общего дела - достижения Целей устойчивого развития - являются односторонние принудительные меры, или санкции. Эти волюнтаристские и противоречащие международному праву действия ограниченной своими интересами и предубеждениями группы западных государств напрямую уничтожают прогресс в достижении ЦУР. Как можно, например, ликвидировать нищету и голод, если санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность и, следовательно, увеличивают масштабы нищеты и голода до целых регионов и даже континентов? Санкции стали оружием. Они способны убивать!"- говорилось в письме.

Генсек Организации констатирует, что кризисы последних трех лет нанесли серьезный удар по усилиям в достижении целей. Изменение миропорядка, война в Украине, санкционный политический и экономический прессинг….

В истории Беларуси было слишком много кровавых страниц. И поэтому мы очень дорожим миром и не только на своей земле.

Это дополнительный коммуникационный канал на международной арене. Это выход не только на все государства - члены ООН (193 государства), но и на всю цепочку многосторонних финансовых институтов, международных банков развития, частного сектора и конечно гражданского общества. Это позволит нам донести нашу позицию по Целям устойчивого развития и запустить процесс переговоров по тому, каким образом Цели устойчивого развития достичь к 2030 году. Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований

В Беларуси за реализацией каждой из 17 целей закреплен и свой молодежный амбассадор. Ребята популяризуют Цели устойчивого развития в своем окружении.

Студентка Минского государственного лингвистического университета Елизавета Анищенко отвечает за четвертую цель - качественное образование. После хочет стать преподавателем в своей альма-матер. Считает, что именно от любви преподавателя к своему делу и зависит общий результат.

Мой проект нацелен на социализацию детей с инвалидностью. Я как студентка Минского государственного лингвистического университета хочу обучить таких детей английскому языку. Как вы понимаете, у многих детей не получается посещать школу, они на домашнем образовании, и мы в роли волонтеров хотим обучить сначала английскому языку, а в будущем, возможно, и другим языкам. Елизавета Анищенко, студентка МГЛУ