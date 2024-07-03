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Беларусь успешно подтвердила высокий статус космической державы. Расскажем о грандиозных планах на перспективу
Марина Василевская в этом году успешно подтвердила высокий статус нашей страны как космической державы и вдохновила своим примером сотни юношей и девушек на повторение! О достижениях Беларуси на орбите и для орбиты рассказывает Анастасия Бенедисюк.
В Клуб космических держав Беларусь вступила в июле 2012 года. Когда с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз" был выведен на орбиту белорусский космический аппарат. Задуманный как имиджевый и научный проект, БКА быстро доказал свою эффективность - экономическую.
Доходы у нас превышают расходы на содержание и управление космическим аппаратом на более чем 40 миллионов долларов. Это нам позволяет снимать онлайн-информацию, которая сейчас обеспечивает наши отрасли.
А еще аппарат и созданная на его основе Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли обеспечивают национальную безопасность. Рубежи контролируются и сверху. Свои в космосе - это и про продовольственную безопасность. Снимки с орбиты помогают прогнозировать урожайность зерновых, а на их долю приходится почти половина всех посевных площадей.
Новый космический аппарат будет с разрешением снимков гораздо выше прежнего. Условно - сможет запечатлеть не только дом, но и четко увидеть, что за дерево растет на участке, или какая машина припаркована.
Ориентировочный срок 2028 год, но с 2026 года Роскосмос планирует приступить к наращиванию группировки, будет создаваться еще дополнительно 3 аппарата. Можно будет обеспечить потребителей космическими снимками такого класса в режиме 24/7.
Аппаратура для дистанционного зондирования Земли белорусская, свои оптические системы высокого разрешения, космические зеркала, матрица. Второй спутник в этом году запустил Белгосунивеситет.
Спутник может проводить различные фотометрические измерения, исследовать магнитные аномалии, различные процессы.
Суверенно чувствуем себя в космической сфере и сейчас, при экономическом и политическом давлении извне. Россия готовит новую космическую станцию. В 2023 году присоединились к совместному российско-китайскому проекту строительства Международной научной лунной станции. Планы, конечно, грандиозные и на далекую перспективу, но космос сегодня, точно ближе.
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