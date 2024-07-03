Беларусь успешно подтвердила высокий статус космической державы. Расскажем о грандиозных планах на перспективу

Марина Василевская в этом году успешно подтвердила высокий статус нашей страны как космической державы и вдохновила своим примером сотни юношей и девушек на повторение! О достижениях Беларуси на орбите и для орбиты рассказывает Анастасия Бенедисюк.

В Клуб космических держав Беларусь вступила в июле 2012 года. Когда с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз" был выведен на орбиту белорусский космический аппарат. Задуманный как имиджевый и научный проект, БКА быстро доказал свою эффективность - экономическую.

Доходы у нас превышают расходы на содержание и управление космическим аппаратом на более чем 40 миллионов долларов. Это нам позволяет снимать онлайн-информацию, которая сейчас обеспечивает наши отрасли. Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси

А еще аппарат и созданная на его основе Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли обеспечивают национальную безопасность. Рубежи контролируются и сверху. Свои в космосе - это и про продовольственную безопасность. Снимки с орбиты помогают прогнозировать урожайность зерновых, а на их долю приходится почти половина всех посевных площадей.

Новый космический аппарат будет с разрешением снимков гораздо выше прежнего. Условно - сможет запечатлеть не только дом, но и четко увидеть, что за дерево растет на участке, или какая машина припаркована.





Ориентировочный срок 2028 год, но с 2026 года Роскосмос планирует приступить к наращиванию группировки, будет создаваться еще дополнительно 3 аппарата. Можно будет обеспечить потребителей космическими снимками такого класса в режиме 24/7. Сергей Золотой, директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси

Аппаратура для дистанционного зондирования Земли белорусская, свои оптические системы высокого разрешения, космические зеркала, матрица. Второй спутник в этом году запустил Белгосунивеситет.

Спутник может проводить различные фотометрические измерения, исследовать магнитные аномалии, различные процессы. Дмитрий Ушаков, декан факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ