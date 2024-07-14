Беларусь устраняет последствия мощного урагана. К сожалению, не обошлось без жертв

Беларусь приходит в себя после сильного шторма. Накануне страну накрыли грозы и ливни. Ветер порывами местами до 30 метров в секунду валил деревья, повреждал опоры электропередачи. Больше всего от непогоды пострадали Гродненская и Минская области. В более 450 населенных пунктах пропадал свет.



К сожалению, не обошлось без жертв. Возле Цнянского водохранилища дерево упало на 26-летнюю девушку и ее 25-летнюю подругу. От полученных травм старшая из пострадавших скончалась на месте. Вторую госпитализировали. В Ждановичах от падения дерева пострадал ребенок. В центре Минска из-за падения стекла от ветра около завода "Горизонт" травмы получили 24-летний парень и подросток. Также в столице упала кирпичная стена. Пострадал парень. Все жертвы непогоды госпитализированы.