Беларусь утвердила соглашение с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19

Правительство Беларуси утвердило соглашение с правительством Российской Федерации о взаимном признании сертификатов о вакцинации против инфекции COVID-19. Постановление Совета Министров опубликовано наНациональном правовом интернет-портале, передает БЕЛТА.

"Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заключенное путем обмена нотами 20 декабря 2022 года", - сказано в постановлении.