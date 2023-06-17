3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь утвердила соглашение с Россией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19
Правительство Беларуси утвердило соглашение с правительством Российской Федерации о взаимном признании сертификатов о вакцинации против инфекции COVID-19. Постановление Совета Министров опубликовано наНациональном правовом интернет-портале, передает БЕЛТА.
"Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заключенное путем обмена нотами 20 декабря 2022 года", - сказано в постановлении.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все