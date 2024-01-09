Беларусь увеличила объемы заготовки компонентов крови: все потребности медицинских учреждений закрыты

Беларусь увеличила заготовку крови и ее компонентов на 7%. Объемы донаций за прошлый год достигли максимума в истории независимой Беларуси. Заготовлено более 260 тыс. литров крови, переработано более 65 тонн плазмы. Благодаря этому удалось закрыть все потребности медицинских учреждений в компонентах. Сформирован и постоянно поддерживается неснижаемый резерв.



Сегодня в Беларуси заготовку крови проводят более 700 учреждений и предприятий, к работе подключился и мобильный комплекс, который позволяет проводить донации на выезде. В 2023 году донорами крови стали более 110 тыс. человек.