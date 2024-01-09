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Беларусь увеличила объемы заготовки компонентов крови: все потребности медицинских учреждений закрыты
Беларусь увеличила заготовку крови и ее компонентов на 7%. Объемы донаций за прошлый год достигли максимума в истории независимой Беларуси. Заготовлено более 260 тыс. литров крови, переработано более 65 тонн плазмы. Благодаря этому удалось закрыть все потребности медицинских учреждений в компонентах. Сформирован и постоянно поддерживается неснижаемый резерв.
Сегодня в Беларуси заготовку крови проводят более 700 учреждений и предприятий, к работе подключился и мобильный комплекс, который позволяет проводить донации на выезде. В 2023 году донорами крови стали более 110 тыс. человек.
В каждой организации службы крови имеется не менее пятидневного запаса эритроцитных компонентов крови, двухмесячный запас плазмы и ее преципитата. Поэтому ни в одной заявке на медицинское применение крови и ее компонентов не было отказано. Сформировано минимальное плечо доставки на случай экстренного оказания медпомощи - в течение 30 минут.
Заготовка крови и ее компонентов позволяет развивать биотехнологическое направление
Сегодня в Беларуси производят альбумин и специфические иммуноглобулины. Настоящий прорыв - производство плазмы, обогащенной тромбоцитами. Ее применяют в травматологии, что позволяет отложить замену сустава. Кроме того, сегодня завершаются клинические испытания отечественного внутривенного иммуноглобулина. Внедрение его в медицинскую практику позволит ежегодно экономить более 10 млн белорусских рублей.
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