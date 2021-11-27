Беларусь уверенно идет к референдуму по Конституции - все, что об этом нужно знать, обсудили в "Клубе редакторов"

Гуманистические ценности и права человека - принципы, от которых отказался современный Запад. В одночасье беженцы для него превратились из тех, кто нуждается в помощи, в гибридное оружие. Однако западной пропаганде все сложнее держать удар перед правдой. Неординарный шаг Президента Беларуси - поездка на границу и общение в прямом эфире с беженцами - главная новость этой недели. И факт, которому Запад ничего не может противопоставить.



Каким будет Основной закон Беларуси? Страна уверенно идет к референдуму по Конституции. Все, что важно и нужно знать,обсудили в "Клубе редакторов".