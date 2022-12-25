Беларусь узнала имена "Героев" - как снимали грандиозное шоу

Разрешилась одна из спортивных интриг - страна узнала имена "Героев"! В финальном выпуске экстрим-шоу встретились команды Могилевской и Гомельской областей.

Последним как раз и покорились все стихии. Вместе с победным титулом в альма-матер (а это лицей МЧС) они увезли главный подарок от Президентского спортивного клуба - многофункциональную спортивную площадку. Отметим, участниками нового проекта стали 16 команд из всех регионов Беларуси и, конечно, представители столицы.

Все они не просто учатся в старших классах: после уроков занимаются пожарно-спасательным спортом. Подобных проектов нет в мире: безо всякой франшизы лишь благодаря энтузиазму, опыту и профессионализму белорусская медиаиндустрия сделала громкий премьерный сезон. Главные "Герои" в сюжете Елены Витко.





Они укрощали огонь и парили в воздухе, выходили сухими из воды и всегда крепко держались за землю. Герои. Они же простые белорусские подростки, которые занимаются пожарно-спасательным спортом. Физическими испытаниями на телешоу, конечно, не ограничились. Здесь эмоциональный накал, выброс адреналина, а еще краш-тест для характера. В итоге на большой экран вышли 15 эфиров.

И пока участники на пути к победе собирали заветные кристаллы, более трех месяцев у телезрителей замирало дыхание. Не только от ностальгии по легендарной спортландии - новый проект знатно приправили экстримом и добавили киберперчинки. Смелая инициатива принадлежит Президентскому спортивному клубу. Также медиавызов приняли Белтелерадиокомпания и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В первую очередь ставилась цель показать внутренний мир наших ребят из всех регионов. Когда я увидел пилотную серию первого выпуска, я понял: у нас все получилось! Великолепная работа администраторов, коллег-журналистов помогла в этом. Участники показали себя с наилучшей стороны. Они продемонстрировали, что герои есть в нашей стране - вот они. Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба

48 самых отважных юношей и девушек со всей страны лицом к лицу встретились на конькобежном стадионе в Минске (а это 5 тысяч квадратных метров) для экшен-формата. Чтобы территорию спорта превратить в телепавильон, топили лед и демонтировали конструкции, здесь же возводили уникальный комплекс. Для проверки суперсилы не только сверхбезопасность, за избранными героями следили 18 камер.





Подобные городки создают компании, которые десятилетиями занимаются такими телешоу. В том числе голландцы предлагали свои услуги. Я очень рад, что отказались и сами сделали. То, что у нас есть дети, то, что мы снимем, - думаю, никто не сомневается. Вы видите, в последнее время все больше и больше шоу, развлекательного контента. Есть кому это делать. А вот за то, чтобы все это технически было правильно сделано, были опасения. Но то, что мы увидели, превзошло все ожидания. Я рад, что у детей есть такая программа, есть что посмотреть и есть где поучаствовать. Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании

Космически-лофтовые декорации и дополненная реальность, свет, графика, сюжет. Медиапродукт, которому нет аналогов, от а до я наш. Чтобы удивить искушенных тинейджеров, придумали легенду и никнеймы, разработали форму. Так, на огненный ринг вышли 16 команд: по две от столицы и каждой области, а еще храбрецы от лицея МЧС и юные спасатели Университета гражданской защиты.

"Торнадо" и "Драйв" - команды - финалисты из Могилевской и Гомельской областей. В борьбе за главный трофей - многофункциональную спортплощадку - сражались с медными трубами и находили баланс на воздушной лестнице. А еще становились невидимками в лазерном лабиринте и проходили огненную эстафету. Кому же покорилась главная башня - телеинтрига разрешилась сегодня.

Трио победителей - это учащиеся гомельского Лицея МЧС: Эйфория - Полина, Турбо - Максим, Адреналин - Глеб (он же капитан команды).

У меня стало больше авторитета, однокурсники все поздравляют меня. Конечно, все болели, переживали. Родители, родственники, знакомые, друзья - все звонят, рассказывают, что смотрели. Самое главное - помогать людям, мне это очень нравится, и свою дальнейшую жизнь я хочу связать именно с МЧС. Глеб Демидов, учащийся специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси

Юные герои для земляков не просто вошли в историю и стали примером для подражания. Благодаря главному призу от Президентского спортивного клуба пожарно-спасательный спорт и тренировки вышли на новый уровень. Планку будут держать в прямом и переносном смысле.





Хочется со своей стороны сказать огромное спасибо Президентскому спортивному клубу за этот подарок. Думаю, наша молодежь оценила этот комплекс. Будем применять его в рамках работы с детьми, улучшая качество их подготовки, слаженности и взаимодействия. Алексей Дашкевич, начальник специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси

Без крепких мускул здесь никак, поэтому физподготовке лицеистов внимание максимальное. И речь не только о специальных дисциплинах: парни, например, занимаются волейболом и боевыми искусствами. Как результат - огромное количество медалей и кубков, в том числе и международного уровня.

У нас есть площадка для воркаута, борцовский зал, спортивный зал, все ребята занимаются в различных секциях. Либо это пожарно-спасательный спорт, либо борьба, самбо, волейбол, футбол. То есть всегда физически развиваются. Татьяна Пиляк, методист отдела специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси

Спортивная дисциплина, вдохновляющая сила духа и непоколебимая воля к победе - как раз об этом проект "Герои". Спойлер: продолжение следует!





Первый сезон "Героев" у нас уже завершен. Мы думаем о втором. Было принято решение сделать его международным, поэтому в марте к нам приедут юные спасатели из России, Узбекистана, Казахстана. Ну а наша креативная команда, имея уже определенный опыт проведения подобных мероприятий, сделает испытания для самих героев немного сложнее. И тем интереснее будет зрителям смотреть наш проект. Дмитрий Лукашенко, председатель Центрального совета Президентского спортивного клуба