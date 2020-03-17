Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации ВОЗ по противодействию распространения коронавируса, ситуация в нашей стране под контролем. Об этом говорится в заявлении странового офиса Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ высоко ценит своевременный и обоснованный подход белорусской системы здравоохранения к этой чрезвычайной ситуации. А именнораннее лабораторное выявление случаев заражения COVID-19, изоляцию и отслеживание контактов.



При этом Всемирная организация здравоохранения не считает ограничение перемещения людей и товаровэффективной мерой. Об этом же говорит ряд европейских экспертов, подчеркивая, что закрытие границ нанесет лишь дополнительный социальный и экономический ущерб странам. За последние сутки в Беларуси не зафиксировано новых случаев заражения, а часть пациентов готовится к выписке: у них получены первые отрицательные тесты.



