3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации ВОЗ по противодействию распространения коронавируса
Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации ВОЗ по противодействию распространения коронавируса, ситуация в нашей стране под контролем. Об этом говорится в заявлении странового офиса Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ высоко ценит своевременный и обоснованный подход белорусской системы здравоохранения к этой чрезвычайной ситуации. А именнораннее лабораторное выявление случаев заражения COVID-19, изоляцию и отслеживание контактов.
При этом Всемирная организация здравоохранения не считает ограничение перемещения людей и товаровэффективной мерой. Об этом же говорит ряд европейских экспертов, подчеркивая, что закрытие границ нанесет лишь дополнительный социальный и экономический ущерб странам. За последние сутки в Беларуси не зафиксировано новых случаев заражения, а часть пациентов готовится к выписке: у них получены первые отрицательные тесты.
Президент
Все
Лукашенко: Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны, чтобы потом исправлять недостатки
Работники бюджетных организаций смогут получать доплаты за выполнение дополнительных обязанностей
Президент Беларуси одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Пакистаном о международном автомобильном сообщении
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все