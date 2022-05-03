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Беларусь в преддверии Дня Великой Победы чествует ветеранов и участников войны
В преддверии Дня Победы в Беларуси чествуют ветеранов и участников Великой Отечественной войны.
Житель деревни Заболотье Смолевичского района Станислав Мурашко - участник войны, юный партизан, встретивший Великую Отечественную 13-летним мальчиком, получил поздравления. Согласно указу главы государства, Станиславу Александровичу была оказана материальная помощь на дому к празднику 9 Мая. Слова благодарности, подарки и цветы от земляков, местных властей, общественных организаций и самодеятельных артистов. Трогательный момент поздравительной встречи - исполнение знаменитой фронтовой "Катюши". Подпевал артистам и герой войны.
Предпраздничная встреча продолжилась у одного из самых известных воинских мемориалов Смолевичского района. Станислав Мурашко и делегация возложили цветы к ансамблю-памятнику и почтили минутой молчания память павших соратников-партизан. Скульптурная композиция посвящена героическим страницам многонациональной партизанской бригады "Разгром".
В Смолевичском районе реализуется военно-патриотический проект "Дорога воинской славы", идет реконструкция памятников героям Великой Отечественной войны, в том числе обновляется и монумент "Разгром", который не так давно пострадал от стихийного бедствия.
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