Беларусь в преддверии Дня Великой Победы чествует ветеранов и участников войны

В преддверии Дня Победы в Беларуси чествуют ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Житель деревни Заболотье Смолевичского района Станислав Мурашко - участник войны, юный партизан, встретивший Великую Отечественную 13-летним мальчиком, получил поздравления. Согласно указу главы государства, Станиславу Александровичу была оказана материальная помощь на дому к празднику 9 Мая. Слова благодарности, подарки и цветы от земляков, местных властей, общественных организаций и самодеятельных артистов. Трогательный момент поздравительной встречи - исполнение знаменитой фронтовой "Катюши". Подпевал артистам и герой войны.

Предпраздничная встреча продолжилась у одного из самых известных воинских мемориалов Смолевичского района. Станислав Мурашко и делегация возложили цветы к ансамблю-памятнику и почтили минутой молчания память павших соратников-партизан. Скульптурная композиция посвящена героическим страницам многонациональной партизанской бригады "Разгром".