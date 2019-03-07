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Беларусь в прошлом году экспортировала высокотехнологичную продукцию почти на 14 миллиардов долларов

К слову, накануне в Минске открылся инновационный центр электроники "Горизонт". В технологическом кластере будут продолжены разработки систем "умный город" и "умный дом".

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