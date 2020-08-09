Беларусь в рейтинге программы развития ООН поднялась на 50-е место

Всего в списке 189 государств. Второй год подряд мы в группе стран с высоким уровнем человеческого развития. Продолжительность и качество жизни, а также уровень грамотности и образования - вот основные критерии рейтинга. 74 с половиной года - столько в среднем живут белорусы. У женщин данный показатель выше, как и уровень образования. В итоге по гендерному равенству мы 27-е во всем мире.