Беларусь в Совбезе ООН представила свою позицию по сотрудничеству организации с ОДКБ, СНГ и ШОС

Павел Евсеенко отметил значимость Содружества Независимых Государств, которое сыграло важнейшую роль, став координатором интеграционной деятельности на постсоветском пространстве в самых разных сферах. По его словам, также важно взаимодействие между ООН и ШОС, ОДКБ.



"Минск не раз становился местом для переговоров по вопросам мирного урегулирования, последовательно приглашая к диалогу все страны и международные организации", - подчеркнул представитель Беларуси.



Он напомнил, что в период своего председательства в ОДКБ Беларусь выдвинула инициативу о разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, призванной сформулировать параметры и принципы функционирования архитектуры безопасности на евразийском пространстве.



"Со своей стороны Беларусь готова и далее задействовать широкий опыт многосторонней дипломатии и миротворческой деятельности в решении задач региональной безопасности", - заявил Павел Евсеенко.



Беларусь, добавил он, также гордится тем, что вместе со странами ШОС, выступающими сегодня локомотивом роста мировой экономики и центрами притяжения инвестиций и технологий, готова последовательно реализовывать приоритеты и подходы, заложенные в уставных документах организации.



"Являясь членом ЕАЭС и ШОС, в рамках последовательного продвижения концепции интеграции интеграций Беларусь продолжит делать все возможное для расширения коридоров межрегионального сотрудничества", - заявил дипломат.