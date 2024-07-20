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Беларусь в Совбезе ООН представила свою позицию по сотрудничеству организации с ОДКБ, СНГ и ШОС

19 июля Беларусь представила на Совете Безопасности ООН свою позицию по вопросам сотрудничества Организации Объединенных Наций, в частности, с ОДКБ, СНГ и ШОС. Все эти региональные и субрегиональные объединения способны сыграть огромную роль в обеспечении международного мира и безопасности, отметил представитель нашей страны.


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В условиях разбалансировки системы международной безопасности, разрушения экономических связей и кризиса доверия объединение усилий государств для реагирования на общие вызовы и угрозы представляет собой задачу первостепенной важности. Убеждены, что взаимодействие ООН с региональными организациями является одним из важнейших элементов работы всемирной организации в рамках преследуемых ею целей.
Павел Евсеенко, заместитель постоянного представителя Беларуси при ООН

Павел Евсеенко отметил значимость Содружества Независимых Государств, которое сыграло важнейшую роль, став координатором интеграционной деятельности на постсоветском пространстве в самых разных сферах. По его словам, также важно взаимодействие между ООН и ШОС, ОДКБ.

"Минск не раз становился местом для переговоров по вопросам мирного урегулирования, последовательно приглашая к диалогу все страны и международные организации", - подчеркнул представитель Беларуси.

Он напомнил, что в период своего председательства в ОДКБ Беларусь выдвинула инициативу о разработке евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, призванной сформулировать параметры и принципы функционирования архитектуры безопасности на евразийском пространстве.

"Со своей стороны Беларусь готова и далее задействовать широкий опыт многосторонней дипломатии и миротворческой деятельности в решении задач региональной безопасности", - заявил Павел Евсеенко.

Беларусь, добавил он, также гордится тем, что вместе со странами ШОС, выступающими сегодня локомотивом роста мировой экономики и центрами притяжения инвестиций и технологий, готова последовательно реализовывать приоритеты и подходы, заложенные в уставных документах организации.

"Являясь членом ЕАЭС и ШОС, в рамках последовательного продвижения концепции интеграции интеграций Беларусь продолжит делать все возможное для расширения коридоров межрегионального сотрудничества", - заявил дипломат.

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