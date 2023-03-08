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Беларусь в Совбезе ООН: женщины должны принимать участие в процессе принятия решений по вопросам программ разоружения, демобилизации и реинтеграции
Альтернативы глобальному диалогу в духе Сан-Францисконет! Это заявила представитель МИД Беларуси Ирина Величко на открытых дебатах Совбеза ООН по теме "Женщины, мир и безопасность: к 25-летию резолюции 1325". Дипломат подчеркнула, что более 20 лет прошло с момента принятия резолюции "Женщины, мир и безопасность", которая должна была снизить конфликтный потенциал в мире и усилить роль женщины в постконфликтном восстановлении. Однако глобальные тенденции демонстрируют неутешительную картину и дают пессимистичные прогнозы.
Однако давайте будем честными. Разве женщина всегда является только жертвой конфликта? Разве женщина зачастую не выступает его сторонником? В этом контексте нельзя не затронуть вопрос применения отдельными государствами незаконных санкций, которые не только нарушают международное право и подрывают усилия затронутых стран по устойчивому социально-экономическому развитию, но и негативно влияют на их инициаторов. Именно такие деструктивные, волюнтаристские санкции активно лоббируются женщинами! Выходит парадоксальная ситуация: одни женщины создают прямую угрозу глобальной безопасности, а другие - являются их жертвами. Стоит задуматься над такой позицией.
По мнению белорусского дипломата, женщины должны принимать участие в процессе принятия решений по вопросам программ разоружения, демобилизации и реинтеграции. Чтобы было меньше предпосылок для гонки вооружений, эскалации напряженности и развязывания конфликтов. Ведь роль женщины - именно в созидании и жизненной гармонии.
Фото:pixabay.com
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