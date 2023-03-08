Беларусь в Совбезе ООН: женщины должны принимать участие в процессе принятия решений по вопросам программ разоружения, демобилизации и реинтеграции

Однако давайте будем честными. Разве женщина всегда является только жертвой конфликта? Разве женщина зачастую не выступает его сторонником? В этом контексте нельзя не затронуть вопрос применения отдельными государствами незаконных санкций, которые не только нарушают международное право и подрывают усилия затронутых стран по устойчивому социально-экономическому развитию, но и негативно влияют на их инициаторов. Именно такие деструктивные, волюнтаристские санкции активно лоббируются женщинами! Выходит парадоксальная ситуация: одни женщины создают прямую угрозу глобальной безопасности, а другие - являются их жертвами. Стоит задуматься над такой позицией.

Ирина Величко, начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси