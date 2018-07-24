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Беларусь - в топ-40 стран с высоким индексом развития электронного правительства

В рейтинге ООН Минск переместился на 11 строчек вверх - на 38-е место по сравнению с результатами 2016 года. Всего в списке представлено 193 страны. На первом месте глобального рейтинга оказалась Дания.

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