Борьбе с наркотиками особое внимание сейчас уделяют во всем мире. Как и борьбе еще с одним злом, угрожающим человечеству, - мусором. Экологи планеты бьют в колокола, акцентируя внимание на пластике: он сегодня в упаковке, в таре и во многом другом. Говорят, в среднем каждый из нас только химикатов из микропластика проглатывает четверть килограмма в год! Это как обычная булочка из фастфуда. Только разлагается такая более ста лет. Пугающая статистика! Или вспомнить, например, трагический случай с гибелью кита на Филиппинах. Пару месяцев назад. Бедняга выбросился на берег, а в его желудке обнаружили 40 килограммов пластика. Львиная доля - обычные пакеты и стаканчики. Беларусь в тренде борьбы с мусором. В правительстве на неделе заявили, что готовы финансово поддержать ускоренный переход на бумажную, деревянную и другую биоразлагаемую тару. Речь о поддержке производителей и ритейла. Одним из стимулов для изготовителей экотары могут стать дешевые кредиты, в том числе для малого и среднего бизнеса. Не исключено, что в рамках экокурса будет наложен запрет на бесплатные полиэтиленовые пакеты в магазинах. Теперь осталось нам, потребителям, решить, за что голосовать рублем? За ежегодный бутерброд из микропластика или за экологию?

Ксения Лебедева изучила тему. Тряпичный пакет в руках столичного фуд-коуча Ксении Вятской - это фруктовки. Экологичный долгожитель. Положил фрукты, овощи и бакалею, освободил, постирал - и так по кругу. Ксения закупила их полсотни у бобруйских мастериц. Говорит, не только себе: раздала всем родственникам - экологичная альтернатива полиэтилену. Cписок можно продолжить, на изменения рынка реагируют мгновенно, рассказывает руководитель компании. Пока мощности загружены меньше половины. При этом 30 процентов выпускаемой продукции экспортируют в страны ЕС, так как европейские производители не справляются с потребностями своего рынка. Говоря о мерах, которые помогут внедрить биоразлагаемую тару, поддерживает запрет на бесплатные полиэтиленовые пакеты в торговых точках. Традиционно задарма только сыр в мышеловке: стоимость включена в торговую надбавку. Так что "без оплаты" только звучит вкусно. А на деле - так себе.





Впервые экономический кнут применили в Швейцарии в 2016

За два года потребление пластиковых пакетов снизилось на 86 процентов. Пока в рознице стоимость бумажного пакета выше аналогичного пластикового в 2 раза. Поэтому не хотите переплачивать - возьмите многоразовую сумку. Интересный факт: в мире каждый горожанин ежегодно использует около 400 полиэтиленовых пакетов. По оценкам специалистов, в Беларуси используется до 4 миллиардов в год. Анастасии 21, и она придерживается концепции "зеро вейст" - ноль отходов. Давно прозвали Гринпис, ведь к проблеме экологии, кажется, никогда не была равнодушна. Минимализм во всем. Щетка из дерева разложится до нуля, косметика в стекле, а пакеты - из старой простыни. Шила бабушка. Она тоже в теме.





Более 4 % от всей мировой добычи нефти и газа уходит на изготовление полиэтиленовых пакетов

Согласно общепризнанной теории, это невозобновляемые ресурсы. А лес растет. Но альтернативу ему может составить кукуруза и картошка. Биополимер на основе крахмала у нас новация, в Европе используют 20 лет. Предприятие по производству пластиковых пакетов в Логойске подхватило эковолну.





Концепция жизни без отходов приживается и в Беларуси

Появляются специальные магазины для абсолютно новых потребителей. Они говорят нет одноразовым вещам и в магазин приходят со своими мешочками из ткани, тарами для моющих средств и все это сгружают в когда-то бабушкину авоську, а сегодня модный аксессуар. Главная проблема - это мусор, выпадающий из переработки: брошенный окурок, оставленная в лесу пустая ПЭТ-бутылка. Кстати, вот это несанкционированная свалка, которую мы обнаружили вблизи поселка Дачный, что недалеко от агрогородка Гатово, а вот это лес в деревне Крыжовка, Минский район. Сознательности некоторым гражданам действительно не хватает, если даже мусорный пакет сложно донести до организованного места сбора.







Специалисты считают, что если весь мусор вовлечен в переработку ,то негативное его воздействие снижается