Беларусь входит в 50 лучших стран мира по ведению беременности и родов

Международные миссии неоднократно давали высокую оценку белорусской системе здравоохранения и рекомендовали отечественный опыт к внедрению в других странах. Об этом рассказал главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Леонид Недень, пишет агентство "Минск-Новости".

"В республике более 20 лет успешно действует разноуровневая система охраны здоровья матери и ребенка, - отметил Недень. - Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в стационарных и амбулаторных условиях. И эта помощь доступна".

По его словам, показатель младенческой смертности в Беларуси - самый низкий среди стран СНГ и ниже, чем в Польше, Литве, Великобритании и США.

"В рейтинге стран счастливого детства Беларусь занимает 35-е место из 175 стран, - добавил Недень. -У Беларуси 25-я позиция в рейтинге самых комфортных для материнства стран. Кроме того, наше государство входит в 50 лучших стран по ведению беременности и организации родов".

Отмечая другие достижения отечественного здравоохранения, Недень рассказал, что Беларусь стала первым и единственным государством в Европе и третьим в мире, наряду с Кубой и Тайландом, где удалось сократить передачу ВИЧ от матери к ребенку и врожденного сифилиса до уровня, который не представляет угрозы общественному здоровью.