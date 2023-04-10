Достижения отечественных медиков - Беларусь входит в топ-10 стран по количеству трансплантаций на миллион населения. За прошедший год в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии провели операции для почти полутысячи человек. Наши специалисты пересаживают сердце, легкие, печень, почки, поджелудочную железу. Около 90 процентов пациентов - белорусы, обращаются и граждане других государств: из Японии, Израиля, Азербайджана, Армении, а также из Балканских стран и Центральной Азии.