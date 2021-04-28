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Беларусь входит в топ-40 в рейтинге готовности государств к электронному правительству
Перспективы цифрового будущего Беларуси сегодня обсуждают в Минске на международном форуме в области телекоммуникаций. В мировом рейтинге готовности государств к электронному правительству наша страна входит в топ-40. А по уровню развития электронных услуг и сервисов 32-я среди 200 стран. Новым шагом к цифровым преобразованиям станет внедрение ID-карт, что откроет простой и понятный доступ к электронным услугам для белорусов, например, получению справок буквально в один клик. Эксперты уверены, что электронное правительство дает возможность вступить в новую эру общения между государством, гражданином и бизнесом. И Беларусь делает серьезные шаги к цифровым переменам.
Без технологий сегодня невозможно развивать экономику. Доказано, что цифра может плюсовать к росту ВВП ежегодно около 3 %. Простой пример из реального сектора: компьютерное моделирование позволяет проектировать и испытывать машины за полгода, значительно сократив затраты. Раньше на это требовалось около двух лет.
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