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Беларусь внедряет европейский опыт переработки мусора

В Беларуси новый указ Главы государства создает условия для активного внедрения в стране европейского опыта в переработке мусора

Такое мнение высказали эксперты

Агентству теленовостей

в "Главном эфире"

. Документ призывает производителей к выпуску упаковки из экоматериалов, а также создает условия для организации объектов сортировки и переработки прямо на полигонах. Ряд нововведений дает преференции для бизнеса.

Указ Президента увеличит объемы переработки отходов

Указ вступит в силу 1 июня

. Ожидается, что введенные меры значительно сократят объемы захороненного мусора.

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