Беларусь вновь окутал сильный туман, видимость на дорогах 100 - 500 метров

Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными. Изменения есть в работе Национального аэропорта. Задерживаются прилеты из Киева и Санкт-Петербурга. Туман сохранится и в субботу. А в воскресенье по востоку страны синоптики прогнозируют снег.