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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси - ГАИ ввела план "Погода"
Беларусь во власти непогоды. Оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра и снега объявлен в стране и на сегодня. Местами ожидаются сильные осадки дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.
В связи со сложными погодными условиями ГАИ ввела в Минске и области план "Погода". Всю ночь и утро дороги столицы чистили от белого покрова.
Ликвидация последствий снегопада 10 марта
Сейчас на уборке снега почти 100 единиц техники, к ним присоединились и инженерно-технические работники.
ЖКХ Минска просит помочь и жителей столицы. В каждом районе организованы пункты выдачи лопат - их более 80. Ознакомиться с локацией можно в Telegram-канале ЖКХ.
МЧС призывает пешеходов к осторожности. Ведь на улицах сейчас настоящий каток.
Пожилым людям в такую погоду лучше остаться дома, а автомобилистам быть предельно осторожными на дорогах.
ДТП 10 марта в Минске
Накануне сложные погодные условия стали причиной множества аварий. Некоторые водители, выбирая неправильную скорость, не справлялись с управлением и оказывались в кювете. В результате ДТП на МКАД автобус и фура вылетели за пределы дороги, обошлось без пострадавших.
В Минске автомобиль протаранил фонарный столб. Никто не травмирован.
Кадры ДТП, где пострадали дети. Водитель "шкоды" не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево. Двоих ребят 7 и 9 лет доставили в больницу. Отметим, маленькие пассажиры находились в детских автокреслах, что позволило избежать серьезных травм.
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