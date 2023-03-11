Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси - ГАИ ввела план "Погода"

Беларусь во власти непогоды. Оранжевый уровень опасности из-за штормового ветра и снега объявлен в стране и на сегодня. Местами ожидаются сильные осадки дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

В связи со сложными погодными условиями ГАИ ввела в Минске и области план "Погода". Всю ночь и утро дороги столицы чистили от белого покрова.

Ликвидация последствий снегопада 10 марта

Сейчас на уборке снега почти 100 единиц техники, к ним присоединились и инженерно-технические работники.

ЖКХ Минска просит помочь и жителей столицы. В каждом районе организованы пункты выдачи лопат - их более 80. Ознакомиться с локацией можно в Telegram-канале ЖКХ.



МЧС призывает пешеходов к осторожности. Ведь на улицах сейчас настоящий каток.

Пожилым людям в такую погоду лучше остаться дома, а автомобилистам быть предельно осторожными на дорогах.

ДТП 10 марта в Минске

Накануне сложные погодные условия стали причиной множества аварий. Некоторые водители, выбирая неправильную скорость, не справлялись с управлением и оказывались в кювете. В результате ДТП на МКАД автобус и фура вылетели за пределы дороги, обошлось без пострадавших.

