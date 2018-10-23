Беларусь вошла в десятку лучших стран для путешествий в 2019 году по версии международного издательства Lonely Planet. Наша страна - на восьмом месте. Авторы рейтинга подчеркивают: Беларусь привлекает туристов 30-дневным безвизом, а также множеством кафе и арт-площадок. Также Минск в следующем году станет центром глобальных событий и саммитов, в том числе - у нас пройдут II Европейские игры.