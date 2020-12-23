Беларусь вошла в топ-10 стран с самым дешевым интернетом в мире. Международные аналитики сравнили стоимость этого вида связи более чем в двух сотнях стран. По их подсчетам, самый дешевый интернет в Украине. Здесь средняя стоимость пакета услуг составляет почти 6,5 долларов. В Беларуси для сравнения чуть больше 10 долларов в месяц. А дороже всего пользоваться интернетом в Эритрее – государстве в Восточной Африке, расположенном между Эфиопией и Суданом. Там месяц стоит аж 2 666 долларов.