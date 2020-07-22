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Беларусь восстанавливает авиасообщение с Арменией
Беларусь возобновляет рейсы из Минска в Ереван и обратно с 30 июля. Ранее была продлена приостановка полетов из Минска по ряду направлений в связи с пандемией COVID-19. В Белавиа призывают пассажиров обращать внимание на то,что на территории Армении до сих пор действуют ограничения для въезжающих. Поэтому перед тем как купить билет, необходимо уточнять все условия.
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