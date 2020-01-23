ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь возглавила рейтинг самых популярных направлений СНГ для авторских туров российских туристов

В список вошли белорусская столица, Несвиж и Здравнево. Эксперты отмечают, что авторские туры становятся одним из самых популярных видов туризма. Это путешествия и туры с тревел-экспертом в небольшой группе от 5 до 15 человек. Наиболее популярны гастрономические туры, экскурсионные туры, треккинг-туры и экспедиции, джип-туры, а также фототуры. Специалисты отрасли подсчитали: на недельный авторский тур туристы готовы потратить от одной до полутора тысяч долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все