3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь возглавит Координационный совет по ЧС ОДКБ
Совместно противостоять вызовам и угрозам намерены страны - участницы ОДКБ. В Москве прошло 13 заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. В этой встрече принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. В ходе заседания постановили, что Беларусь возглавит в будущем году Координационный совет ОДКБ по чрезвычайным ситуациям. Главы МЧС стран-участниц организации отметили необходимость наращивать совместный потенциал реагирования на вызовы и катастрофы. С этой целью в 2023-м в Беларуси пройдут специальные учения "Скала". В них примут участие спасательные подразделения стран ОДКБ.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов