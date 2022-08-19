Беларусь возглавит Координационный совет по ЧС ОДКБ

Совместно противостоять вызовам и угрозам намерены страны - участницы ОДКБ. В Москве прошло 13 заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. В этой встрече принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. В ходе заседания постановили, что Беларусь возглавит в будущем году Координационный совет ОДКБ по чрезвычайным ситуациям. Главы МЧС стран-участниц организации отметили необходимость наращивать совместный потенциал реагирования на вызовы и катастрофы. С этой целью в 2023-м в Беларуси пройдут специальные учения "Скала". В них примут участие спасательные подразделения стран ОДКБ.