Беларусь впервые достигла положительного сальдо в торговле с Россией, заявил Головченко

Беларусь впервые достигла положительного сальдо в торговле с Россией. Такое заявление было сделано на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам выполнения интеграционных программ Союзного государства, пишет БелТА.

Премьер-министр Роман Головченко в своем докладе подчеркнул, что время подтвердило правильность выбранного курса - несмотря на серьезные вызовы, санкции, рестрикции и так далее, Беларусь и Россия продолжают развивать сотрудничество во всех сферах социально-экономической сферы и добиваются при этом результата.

"По итогам 11 месяцев 2022 года достигнут исторически максимальный объем взаимного оборота товарами и услугами - $45 млрд. Полагаю, что по итогам 12 месяцев (2022 года, когда будут окончательно подведены статистические итоги. - прим. БелТА) мы сможем преодолеть планку в $50 млрд", - сказал он.

Роман Головченко доложил, что впервые для Беларуси в торговле с Россией складывается положительное сальдо - то есть стоимостный экспорт товаров и услуг превышает импорт. В целом же по итогам прошедшего года белорусский экспорт товаров на российский рынок вырос как в физическом, так и в стоимостном выражении.

"У нас всегда была с Россией одна из главных проблем - отрицательное сальдо. Импортировали больше, чем продавали. И в некоторые годы эта разбежка доходила до $7 млрд", - отметил руководитель правительства.

В связи с этим Беларуси приходилось уравновешивать дисбаланс за счет торговли с какими-то другими странами, обратил внимание Президент. "Что не очень просто, когда мир экономически поделен. Но в прошлом году мы имеем вот такое сальдо", - сказал он.

Роман Головченко констатировал, что белорусские производители сумели найти пути для активизации работы на российском рынке, и большое внимание уделяется именно регионам.

"Работа с российскими регионами, которая под вашим руководством проводилась, приносит свои плоды. Работа с каждым регионом стоит на особом контроле в том числе и посольства Беларуси в Российской Федерации. Здесь система отстроена. Я уверен, что в этом году она будет работать точно так же", - добавил он.