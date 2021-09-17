Сегодня Беларусь впервые отмечает День народного единства - государственный праздник, дату которого определил народ. Ведь 17 сентября - день, который стал актом исторической справедливости. В 1939 году начался освободительный поход Красной армии, в ходе которого советской Беларуси были возвращены исконные территории.



Земли с населением почти в 4 миллиона человек по результатом Рижского мирного договора в 1921-м были отданы Польше. Почти 20 лет этнические белорусы жили в условиях национального геноцида. Жесткая политика полонизации привела к тому, что к 1938 году на территории восточных воеводств Польши, которые поляки называли не иначе как "усходнія крэсы", не осталось ни одной белорусскоязычной школы. Сельское население облагалось безумно высокими налогами, выплатить которые было почти невозможно. К белорусам относились, как к людям второго сорта. Даже священников вынуждали проводить службы на польском языке.



Поэтому 17 сентября 1939 года для жителей Западной Беларуси стал днем освобождения. Пришел конец национальному террору. Красноармейцев встречали с цветами и песнями. Люди, которые почти 20 лет жили под гнетом унижения, почувствовали себя частью единой нации и одного народа.