3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь впервые отмечает День народного единства
Сегодня Беларусь впервые отмечает День народного единства - государственный праздник, дату которого определил народ. Ведь 17 сентября - день, который стал актом исторической справедливости. В 1939 году начался освободительный поход Красной армии, в ходе которого советской Беларуси были возвращены исконные территории.
Земли с населением почти в 4 миллиона человек по результатом Рижского мирного договора в 1921-м были отданы Польше. Почти 20 лет этнические белорусы жили в условиях национального геноцида. Жесткая политика полонизации привела к тому, что к 1938 году на территории восточных воеводств Польши, которые поляки называли не иначе как "усходнія крэсы", не осталось ни одной белорусскоязычной школы. Сельское население облагалось безумно высокими налогами, выплатить которые было почти невозможно. К белорусам относились, как к людям второго сорта. Даже священников вынуждали проводить службы на польском языке.
Поэтому 17 сентября 1939 года для жителей Западной Беларуси стал днем освобождения. Пришел конец национальному террору. Красноармейцев встречали с цветами и песнями. Люди, которые почти 20 лет жили под гнетом унижения, почувствовали себя частью единой нации и одного народа.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам женщин в "Долине трех китов"
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
В мире
Все
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Трамп заручился поддержкой 312 выборщиков, за Харрис проголосовали только 226 представителей штатов
Спорт стал ближе - современную многофункциональную силовую площадку открыли в Шклове
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов