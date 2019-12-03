ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь впервые поучаствовала в исследовании уровня образования

Белорусские школьники показали достойный результат в международном исследовании уровня образования PISA. Наша страна приняла участие в мониторинге впервые и сразу оказалась в золотой середине. 36 место из 79 стран-участниц.

В исследовании принимали участие 15-летние школьники из 236 учреждений образования. Это школы, гимназии, лицеи и колледжи. Выборку организаций проводила американская компания случайным образом.

Для исследования школьники прошли тест по трем направлениям: математика, читательская грамотность и естествознание.

Также по итогам международного исследования будет корректироваться школьная программа. А в 2021 году наша страна снова примет участие в мировом мониторинге образования.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все