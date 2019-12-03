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Беларусь впервые поучаствовала в исследовании уровня образования
Белорусские школьники показали достойный результат в международном исследовании уровня образования PISA. Наша страна приняла участие в мониторинге впервые и сразу оказалась в золотой середине. 36 место из 79 стран-участниц.
В исследовании принимали участие 15-летние школьники из 236 учреждений образования. Это школы, гимназии, лицеи и колледжи. Выборку организаций проводила американская компания случайным образом.
Для исследования школьники прошли тест по трем направлениям: математика, читательская грамотность и естествознание.
Также по итогам международного исследования будет корректироваться школьная программа. А в 2021 году наша страна снова примет участие в мировом мониторинге образования.
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