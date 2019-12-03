Беларусь впервые поучаствовала в исследовании уровня образования

Белорусские школьники показали достойный результат в международном исследовании уровня образования PISA. Наша страна приняла участие в мониторинге впервые и сразу оказалась в золотой середине. 36 место из 79 стран-участниц.



В исследовании принимали участие 15-летние школьники из 236 учреждений образования. Это школы, гимназии, лицеи и колледжи. Выборку организаций проводила американская компания случайным образом.



